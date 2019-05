16 Mal in Gartenhäuser eingebrochen

Oftersheim.Eine Vielzahl von Gartenhauseinbrüchen in der Kleingartenanlage „Kohlwald“ hatten die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen in nur einer Nacht zu verzeichnen. Bislang haben 16 Geschädigte Anzeige bei der Polizei erstattet, wobei die Beamten nicht ausschließen, dass sich weitere Personen melden werden.

Die Schlösser zu den Parzellen brachen die Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag auf und entwendeten eine Vielzahl an diversen Elektro- und Gartengeräten. Darunter befanden sich unter anderem ein Rasenmäher, ein Stromaggregat, eine Handkreissäge, eine Elektrokettensäge, eine Gartenpumpe, verschiedene Arbeitsgeräte wie auch eine Werkzeugkiste.

Gesamtschaden unbekannt

In welcher Höhe Gesamtsachschaden entstand, ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Überprüfungen. Anhand vorgefundener Spuren waren mindestens zwei Personen an den Einbrüchen beteiligt. Tatzeit war zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum Donnerstag gemacht haben beziehungsweise weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen. pol

