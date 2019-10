17 bunte Kerwesträuße – für jede Wirtschaft einen

Oftersheim.An diesem sonnigen Nachmittag thronte sie in einer noch ungeschmückten Scheese, die bis dato namenlose Kerweschlumbl. Doch das soll sich bald ändern, denn zwölf Damen des Heimat- und Kulturkreises sind in den Innenhof des Heimatmuseums gekommen, um in Handarbeit und mit viel Geschick eine Blumengirlande für das hölzerne Gefährt der Schlumbl zu fertigen und natürlich, um die Kerwesträuße zu

...