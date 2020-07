200 Masken für Flüchtlingslager in Griechenland

Oftersheim.Die Gemeinde hat sich der Spendenaktion der Lern-Praxis-Werkstatt für Weinheim und den nördlichen Rhein-Neckar-Kreis angeschlossen und Mund-Nase-Bedeckungen für die Flüchtlingslager in Griechenland gefertigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Integrationsbüros.

Nachdem Heidi Joos vom hiesigen Asylkreis die Näher mit Stoff versorgt hatte, haben Geflüchtete der kommunalen Anschlussunterbringung in den vergangenen Wochen eifrig Masken genäht. So konnte die Integrationsbeauftragte Maria Theresia Brucker nun rund 200 Mund-Nase-Masken an die Lern-Praxis-Werkstatt übergeben.

Bis spätestens Anfang August werden alle bis dahin eingegangenen gespendeten Masken schließlich auf die griechischen Inseln und auf das Festland verschickt und von der Internationalen Organisation für Migration vor Ort verteilt. Die Masken sollen dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus in den überfüllten Notunterkünften in Griechenland einzudämmen.

Fleißige Näher

Insbesondere bedankt sich die Lern-Praxis-Werkstatt bei den fleißigen Nähern Ali und Mansour Babaei, Zoreh Tahan, Mofrad Taheri und Hamit Enüstekin, heißt es abschließend in der Pressemeldung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.07.2020