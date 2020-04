2000 Euro für „Sterntaler“

Oftersheim.„Die MHI hilft, wo Hilfe am nötigsten ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Oftersheimer Maschinenbau-Firma mit Sitz im Gewerbepark Hardtwald. Die Geschäftsführer Alexander Montag und Holger Höfs haben deshalb eine Spende in Höhe von 2000 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler mit Sitz in Mannheim überreicht. Die Einrichtung selbst befindet sich im pfälzischen Dudenhofen. Den Scheck nahm Beate Däuwel entgegen. Sie betreut die Öffentlichkeitsarbeit für das Kinderhospiz und bedankte sich für die erneute Spende.

Die MHI, die 2020 ihr 25-jähriges Firmenbestehen feiert, bedenkt das Kinderhospiz schon seit 20 Jahren mit einer Zuwendung und sorgt damit dafür, dass die wertvolle Arbeit dort aufrechterhalten werden kann. Eine Einrichtung wie die „Sterntaler“ ist auf Spenden angewiesen, durch die staatliche Förderung allein kann das Hospiz nicht finanziert werden. „Es ist uns eine große Freude, hier unseren Beitrag zu leisten und die großartige und wichtige Arbeit des Kinderhospizes damit zu unterstützen“, erklärt Alexander Montag.

Engagierte Arbeit

Die Einrichtung lebt von der engagierten Arbeit der Teams und aller ehrenamtlichen Mitarbeiter und Familienbegleiter sowie der angestellten Kinderkrankenschwestern und Pfleger. Sie alle sorgen dafür, dass lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien ein möglichst stabiles und sicheres Umfeld haben und unterstützt die Familien auch bei der Trauerarbeit.

Die MHI ist ein mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen, das sich auf den Bau, die Instandhaltung und Reparatur von Industriemaschinen spezialisiert hat. Dabei liegt der Fokus unter anderem auf der Einzel- und Ersatzteilanfertigung sowie auf Maschinenumzügen. Die MHI unterstützt ihre Kunden auch dabei, große Produktionsanlagen zu modifizieren und sie so effizienter und sicherer zu machen, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020