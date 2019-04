2000 Roteichen finden ihren Platz

Oftersheim.Der trocken-heiße Sommer des vergangenen Jahres hat zu deutlichen Lücken im Hardtwald geführt. Jetzt im Frühjahr werden die ersten Lücken wieder neu bepflanzt und gesät, schreibt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einer Pressemitteilung. Die Forstwirte des Landesbetriebs ForstBW haben im April unter anderem einen durch Sturm, Trockenheit und Folgeschäden abgestorbenen Kiefernbestand neu angelegt, heißt es darin.

Die Fläche grenzt von Südwesten her an den Viehtriebweg und befindet sich ungefähr auf Höhe des Bannwalds „Franzosenbusch“. Forstrevierleiter Achim Freund und der Leiter des Kreisforstamts Dr. Dieter Münch erläutern das Vorgehen.

Welche Bereiche werden bepflanzt?

„Wir bepflanzen vor allem die Bereiche, wo Gräser, Moos oder Kronenreisig das Keimen feiner Samen erschweren. Hier auf dieser Fläche sind 3000 kleine Kiefern vorgesehen, auf einer weiteren Fläche noch mal 2000 Roteichen und im Herbst 5000 Traubeneichen“, erläutert Forstrevierleiter Achim Freund die Pläne in seinem Revier. „Auf großen Teilen der freien Fläche haben wir aber auch mit einem Bagger den Boden frei geräumt. Hier können die Samen der verbliebenen Altbäume auf der Fläche oder aus den umliegenden Beständen gut keimen und anwachsen. Denn in der Regel ziehen wir die sogenannte Naturverjüngung der Pflanzung vor. Sollten je keine Samenbäume in der Nähe sein, haben wir zur Ergänzung noch zwei Kilo Kiefernsamen besorgt, das reicht für über 20 000 Quadratmeter aus“, fügt er hinzu.

Was ist bei der Wahl der Arten und Flächen zu berücksichtigen?

„Die Wuchsbedingungen für unsere Waldbäume verändern sich derzeit rasant, vor allem durch steigende Temperaturen und wenige Niederschläge in den Sommermonaten“, stellt Dr. Dieter Münch, Leiter des Kreisforstamts fest. „Zunächst versuchen wir die am besten an Trockenheit und Wärme angepassten heimischen Baumarten, wie die Kiefer und die Traubeneiche, zu verwenden. Letztere wird allerdings besonders gerne vom Maikäferengerling befallen. Gemeinsam mit der FVA Freiburg betreiben wir eine intensive Bestandserhebung dieser Käferlarven. Auf besonders stark befallenen Flächen wird vorerst nicht gepflanzt, auf weniger stark befallenen Flächen ist die Roteiche mitunter eine gute Alternative zur Traubeneiche. Sie wird nicht so sehr gefressen“, fügt er hinzu.

Wie sind die Erfolgsaussichten für die neu angelegten Bestände?

„Der Anwuchserfolg hängt stark vom Witterungsverlauf über die Sommermonate ab. Die Wurzeln der zarten Pflanzen reichen nur wenige Zentimeter in den Boden und auf der freien Fläche gibt es kaum Schatten. Regelmäßige und ergiebige Niederschläge sind daher dringend notwendig. Langfristig werden durch regelmäßige Pflege kräftige Bäume erhalten und zu starker Dichtstand somit verhindert“, so Revierleiter Achim Freund. „Und mit der weiter voranschreitenden Klimaveränderung“, ergänzt Dr. Münch, „wird auf den trockenen Sandböden alleine mit derzeit heimischen Baumarten nur schwer ein geschlossener Wald zu erhalten sein. Deshalb laufen erste Versuche mit Baumarten aus südlichen Ländern wie der Zeder, dem Baumhasel, der Hopfenbuche, oder der Zerreiche.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.04.2019