233 Flüchtlinge haben in Oftersheim eine neue Bleibe

Oftersheim.Zum Ende des Jahres leben rund 233 geflüchtete Menschen in der sogenannten Anschlussunterbringung in Oftersheim. Das teilt das Integrationsbüro der Gemeinde mit. Dies bedeutet, dass sie bereits die vorläufige Unterbringung des Rhein-Neckar-Kreises aufgrund eines positiv beschiedenen Asylantrags oder aufgrund der Dauer des Aufenthalts (mehr als 24 Monate in der Unterkunft des Kreises), verlassen durften. Rund 57 Prozent der Geflüchteten sind in einer Wohnung der Gemeinde eingewiesen.

Die restlichen 43 Prozent wiederum haben eine Wohnung auf dem privaten Wohnungsmarkt gefunden und somit bereits einen Mietvertrag erhalten.

Verzicht auf Veranstaltungen

Begleitet werden die Geflüchteten in der Anschlussunterbringung einerseits von den ehrenamtlichen Helfern des Asylkreises und andererseits vom Integrationsbüro der Gemeinde, heißt es weiter. Corona-bedingt musste in diesem Jahr auf bewährte Veranstaltungen wie die Teestunde im evangelischen Gemeindehaus oder das Begegnungscafé im Josefshaus verzichtet werden. Auch das gern besuchte Sommerfest an der Grillhütte ist entfallen.

Demnach wurde der individuellen Hilfe im vergangenen Jahr eine noch größere Bedeutung zuteil. Die Ehrenamtlichen des Asylkreises boten den Geflüchteten als Ansprechpartner weiterhin Unterstützung an und begleiteten sie trotz der schwierigen Bedingungen auf vielfältige Art und Weise.

Darüber hinaus stand die kommunale Integrationsmanagerin Elena Kuchuganova den Geflüchteten auch im vergangenen Jahr beratend zur Seite.

Hilfe bei Anträgen

Trotz der eingeschränkten Öffnung des Rathauses half sie bei der Stellung verschiedener Anträge, unterstützte bei der Ausbildungs- und Jobsuche und vermittelte Weiterbildungsmöglichkeiten, heißt es in der Pressemeldung abschließend. zg

