2400 Euro gehen nach Peru

Oftersheim.Marita Wimmer begrüßte die Mitglieder und Gäste im festlich geschmückten Saal zur Adventsfeier der Katholischen Frauen Deutschland (KFD) und freute sich ganz besonders, dass Pfarrer Reinholdt Lovasz trotz vieler Verpflichtungen anwesend war.

Die Feier begann mit dem besinnlichen Teil und diesmal stand Johannes, der Täufer, der sich als Wegbereiter eines Größeren verstand, im Mittelpunkt. In einem gestellten Interview gab Johannes wertvolle Impulse, um innerlich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Reporterin aus Jerusalem verstand es vortrefflich, im „Interview des Monats“ Johannes als echten Wüsteneremit vorzustellen und seine Berufung – die Menschen zur Umkehr zu bewegen – darzustellen. Mit vielen Adventsliedern und einer Meditation über das gehörte, spendete Pfarrer Lovasz zum Abschluss des besinnlichen Teils den Segen. Dem Vortrag von Marita Wimmer „Zeit des Wartens“ folgte die Kaffeepause mit leckerem, selbst gebackenem Kuchen. An den weihnachtlich gedeckten Tischen mit Tannengrün, Kerzenlicht und roten Äpfel und mit vielen guten Gesprächen schmeckte es besonders gut. Nach dem Kaffeeplausch wurden drei neue Mitglieder vorgestellt.

Heiteres und Besinnliches

Die Feier bereicherte unter anderem von Sören Walter an der Gitarre mit Instrumentaleinlagen. Gerlinde Eisendick trug eine heitere Geschichte vom „Problem mit der Krippe“ und einen besinnlichen Vortrag vor. Liselotte Schmitt gab den Erlös vom Verkauf des selbst gemachten Eierlikörs und der Marmeladen bekannt und freute sich sehr, dass wieder 2400 Euro nach Peru an Schwester Maria van der Linde überwiesen werden können. Seit über 20 Jahren wird dieser Betrag verwendet, um ihre verschiedenen Projekte in Peru zu unterstützen. Es wurde allen Helfern und Obstspendern gedacht.

Nach weiteren Beiträgen und Liedern wurde die Summe der obligatorischen Sammlung bekanntgegeben, die dem Verein „Die Brücke“, eine Einrichtung der Obdachlosenhilfe in Schwetzingen/Oftersheim, zugeht. Mit einem kleinen Gedicht bedankte sich Hedwig Gutzki bei den Verantwortlichen und Helfern, die diesen Nachmittag ermöglicht haben, und wünschte allen ein friedvolles Weihnachtsfest. Alle Gäste durften den Engel, der an ihrem Platz dekoriert war, mit nach Hause nehmen. zg

