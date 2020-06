300 000 Euro in den neuen Standort investiert

Oftersheim.Die Lebenshilfe Heidelberg hat die Halle im Gewerbepark Hardtwald, die ab Januar 2016 als Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge diente, seit Oktober 2019 als Werkstatt angemietet. Bis voraussichtlich 2024 arbeiten hier Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung, dann soll eine neue Werkstatt bezogen werden.

Rund 80 Mitarbeiter wechselten im vergangenen Jahr vom Standort in Hockenheim nach Oftersheim. Die überbelegte Werkstatt in der Rennstadt soll im laufenden Betrieb modernisiert werden. Außerdem braucht die Lebenshilfe dringend einen Neubau mit rund 60 Plätzen in der Region Schwetzingen. Derzeit sind aber alle Planungen wegen der Corona-Krise ins Stocken geraten.

In Oftersheim montieren, sortieren und verpacken die Mitarbeiter elektronische Bauteile und bereiten technische Präsentationen und Schulungsunterlagen für den Versand vor. Die Lebenshilfe Heidelberg hat in den neuen Standort im Gewerbepark rund 300 000 Euro investiert. Leistungsträger ist der Rhein-Neckar-Kreis. Die Werkstätten in Heidelberg, Sandhausen, Hockenheim und Oftersheim bieten rund 550 Menschen mit Behinderungen Maßnahmen zur beruflichen Orientierung, Fort- und Weiterbildung sowie Hilfen im allgemeinen Lebensbereich. Die Lebenshilfe vermittelt auch gerne auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Unternehmen und Firmen, die Orientierungs- und Erprobungspraktika oder Außenarbeitsplätze anbieten möchten, können sich gerne melden.

Die Lebenshilfe Heidelberg bedient traditionell mit ihrem Angebot die Stadt Heidelberg und Teile des Rhein-Neckar-Kreises. Der Standort Oftersheim schafft für die Region um Schwetzingen wohnortnahe Arbeitsangebote auch für die Gemeinden Brühl, Ketsch und Plankstadt. Der Standort Heidelberg in der Freiburger Straße 2 beherbergt die Verwaltung der Heidelberger Werkstätten und die vier Leistungsbereiche Eingangsverfahren, berufliche Bildung, Arbeitsbereich sowie Förder- und Betreuungsbereich. Am Standort Sandhausen mit den Häusern in der Industriestraße 26 und in der Robert-Bosch-Straße 6 stellt der Garten- und Landschaftsbau ein besonderes Angebot dar. Der Standort Hockenheim in der Speyerer Straße 3 bietet viel Platz und ein großes Außengelände. Auch hier stehen, wie am Verwaltungsstandort Heidelberg, alle vier Leistungsbereiche zur Verfügung. „Ende der 1950er Jahre hatten Menschen mit geistiger Behinderung kaum eine Chance, einen Arbeitsplatz zu finden“, heißt es auf der Homepage der Lebenshilfe Heidelberg. Um auch ihnen eine sinnvolle Beschäftigung zu bieten, wurden 1962 die „Beschützenden Werkstätten“ gegründet. Aus den damaligen Einrichtungen sind heute professionelle Anbieter sozialer Dienstleistungen geworden. vw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.06.2020