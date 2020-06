35 Besucher beten für alle mit

Oftersheim.Festliche Klänge erfüllten den imposanten Kirchenraum der St.-Kilian-Kirche, wo in großen Abständen mehr als 30 Menschen mit Mund- und Nasenschutz saßen. Am Fronleichnamstag begingen Katholiken das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“. Im Mittelpunkt des Festes steht die Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. In normalen Zeiten wird das Allerheiligste, Christus in Gestalt einer Hostie, in einem Gefäß, einer Monstranz, durch die Straßen getragen und um Gottes Segen gebeten. Im Corona-Jahr jedoch fielen die Prozessionen und Blumenteppiche aus – auch in St. Kilian.

Doch freute sich Pfarrer Uwe Lüttinger, dass Gottesdienste trotzdem wieder stattfinden dürfen, in der Kirche war es „ausgebucht“, sagte er, wie „schrecklich“ das auch klingen mag, denn die 35 Plätze, die zur Verfügung standen, waren alle belegt. „Gerne wären viel mehr Menschen gekommen, wir schließen auch sie alle in unser Gebet mit ein.“

Auch ein Blumenteppich war geplant, informierte er, „wegen der Corona-Verordnungen konnte er leider nicht gelegt werden“. „Das fand ich sehr schade“, bedauerte Gottesdienstbesucherin Hedwig Gutzki diese Entscheidung. „Ich hatte so viele Rosen gesammelt, leider vergebens, wirklich schade.“ Und Paul Scherer, der sich in Oftersheim ganz besonders für den „Tag der Solidarität“ vom 28. Juni engagiert, hofft, dass diese Tradition erhalten bleibt, „die Gefahr ist groß, dass, wenn etwas ausfällt, man dann merkt, es geht auch ohne“, sagte er.

Hoffnung auf nächstes Jahr

„Hoffentlich wird dieser schöne Brauch nach der Zwangspause im nächsten Jahr wieder aufgegriffen“, meinte er, denn Jahr für Jahr hat Franziska Wiltz gemeinsam mit Frauen der katholischen Kirchengemeinde einen Blumenteppich kreiert, an dem die Gottesdienstbesucher ihre helle Freude hatten. Marita Wimmer sah das etwas gelassener: „Das ist nun mal die Situation“, meinte sie, „und wir müssen es einfach akzeptieren.“ Der Gottesdienst aber gefiel ihr sehr und hat für vieles entschädigt.

Einen besonders feierlichen Charakter erhielt er durch den Gesang des kleinen Gospelchors DaCapo mit Dirigentin Gaby Weissmann, die auch an der Orgel spielte, durch die Gebete, Fürbitten und Lesungen sowie durch die Predigt, die das Sakrament der Eucharistie in den Mittelpunkt stellte, nicht ohne daran zu erinnern, welchen Herausforderungen sich die Menschen zurzeit stellen müssen. Am schmerzlichsten empfinden die meisten, dass sie sich nicht mehr wie früher begegnen können. Fronleichnam sei jedoch das Gegenteil von Distanz, denn schließlich werde genau „die Begegnung zueinander und die Begegnung zu Gott mit diesem Fest gefeiert“, erläuterte Lüttinger.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, hieß es in der Lesung. „Das Sakrament der Eucharistie ist ein kleines äußeres Zeichen, doch steckt viel mehr drin, eine viel tiefere Wirklichkeit“, so der Pfarrer. Diesen tieferen Sinn des Sakraments erklärte er sehr anschaulich mit dem Symbol der Rose. Denn auch die Rose ist viel mehr als nur ein äußeres Zeichen, sagte er, sie ist das Symbol für die Liebe.

Bevor der Gottesdienst zu Ende ging, trat Pfarrer Uwe Lüttinger vor die Kirche und teilte den Segen in alle Himmelsrichtungen aus.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.06.2020