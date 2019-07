Region.Zusammen 430 Jahre im öffentlichen Dienst: In guter Tradition ehrte Landrat Stefan Dallinger in einer Feierstunde im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg sechs Mitarbeiter zum 25 und sieben zum 40. Dienstjubiläum. „Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihre Arbeit und Ihren Einsatz für den Rhein-Neckar-Kreis und seiner Einwohner“, so der Landrat und gab den Geehrten augenzwinkernd mit auf den Weg: „Bleiben Sie uns und dem Landkreis noch viele Jahre in bester Gesundheit treu.“

Bei der Feierstunde mit dabei waren auch zahlreiche Dezernats- und Amtsleitungen des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis und Horst Post (l. außen)vom Personalrat der Kreisbehörde, der im Namen allen Jubilaren gratulierte.

Geehrt wurden unter anderem Sieglinde Kraft, beschäftigt beim Gesundheitsamt, wohnhaft in Oftersheim (25 Jahre im öffentlichen Dienst) sowie Dr. Sebastian Eick, beschäftigt beim Kreisforstamt, wohnhaft in Schwetzingen (40 Jahre im öffentlichen Dienst). zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.07.2019