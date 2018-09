60 Jahre alter Löschzug ist ein Schätzchen

Oftersheim.Imposant ist es, was die Freiwillige Feuerwehr der Bevölkerung und ihren Gästen beim Tag der offenen Tür bietet: Das gesamte Spektrum an Technik und Ausstattung zum Anschauen, Brandschützer hautnah, die jede Frage beantworten sowie eine reiche Auswahl an leckerem Essen, Kaffee und Kuchen. Also wird es leicht gemacht, die heimische Küche kalt zu lassen.

Wer am Sonntag auf die Meile vor

...