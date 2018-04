94-Jähriger übersieht Auto beim Abbiegen – drei Verletzte

Der weinrote Mitsubishi ist schwer zerknautscht. Die beiden Insassen wurden ebenso wie der Unfallverursacher aus dem silbernen Golf in die Klinik gebracht. © Priebe

Oftersheim.Ein 94-jähriger Oftersheimer ist am Mittwoch kurz vor 20 Uhr mit seinem VW die B 291 von Schwetzingen in Richtung Walldorf gefahren.

An der Einmündung Oftersheim-Nord ist er nach links in die Lessingstraße abgebogen und hat eine 20-jährige Mitsubishi-Fahrerin übersehen, die die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung befahren hat. Das teilt die Polizei mit. Im Bereich der Einmündung

...

Sie sehen 46% der insgesamt 860 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.04.2018