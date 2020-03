„Aasgeier iwwer Ofdasche“ setzen zum Sturzflug an

Oftersheim.„Alle Vorstellungen der Kleinen Bühne Oftersheim müssen mit großem Bedauern aus aktuellem Anlass – Coronapandemie – abgesagt werden. So bald als möglich werden Ersatzspieltermine bekanntgegeben.“ Das hat Pfarrer Uwe Lüttinger mitgeteilt, denn die Aufführungen hätten ja – wie in jedem Jahr – im Josefshaus der katholischen Kirche stattfinden sollen. Alle Termine – von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. März sowie vom 20. bis 22. März – sind von der Absage betroffen. Wir haben mit Heidi Vogt, der Sprecherin der engagierten Schauspielgruppe gesprochen.

Man merkt ihr die Enttäuschung an. Schließlich hatte die Truppe ja bis Donnerstag noch die Hoffnung, dass die „Aasgeier iwwer Ofdasche“, so der Titel der Komödie, wie geplant kreisen können. „Es hat uns natürlich alle getroffen. Wir haben schon viele Monate geprobt und auf die Premiere an diesem Freitag hingefiebert“, schildert sie uns die Gefühlslage. „Aber man muss einfach auch sehen, dass man eine Vorführung im Josefshaus nicht verantworten kann“, schätzt sie die allgemeine Situation realistisch ein. Die Vorstellungen waren zum Teil ausverkauft, für einige wenige Termine gab es nur noch vereinzelt Restkarten. „Und die Räumlichkeiten geben einfach keine lockere Bestuhlung her. Aber natürlich blutet mein Herz“, gibt sie zu. Und damit geht es ihr wie ihren Schaupieler-Kollegen von der Kleinen Bühne.

„Wir werden versuchen, einen neuen Spieltermin zu finden, der könnte aber wohl frühestens im Herbst sein“, versucht sie die ersten Planungen. „Aber wir sind im Moment alle zu aufgeregt, um konkret zu planen, wie es weitergeht“, konnte Heidi Vogt dieser Zeitung aus nachvollziehbaren Gründen am Donnerstag unmittelbar nach der feststehenden Absage nicht mitteilen. az

