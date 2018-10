Ab sofort geht es ordentlich rund am neuen Tischkicker

Oftersheim.Ab sofort kann es rund gehen im Jugendzentrum (Juz), die Nachwuchsfußballer haben zwar keinen Fußballplatz in Originalgröße bekommen, wohl aber einen in Miniaturgröße. Ein Tischkicker soll in Zukunft für noch mehr Vergnügen sorgen.

Um den neuen Tischkicker einzuweihen, veranstaltete das Jugendzentrum daher erst einmal ein Tischkicker-Turnier im offenen Bereich. Gemeinsam hatten die Jugendlichen mit dem Tisch Spaß und feuerten sich gegenseitig ordentlich an. Nach insgesamt acht spannenden Spielen konnte sich der Gewinner über einen 10-Euro-Imbiss-Gutschein freuen, sowie die Zweitplatzierte über einen 5-Euro-Gutschein für die Juz-Theke.

Organisiert wurde das Turnier übrigens vom Juz-Praktikanten Lukas Berlinghof. zg

