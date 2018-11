Ab sofort gibt es eine reine Turnabteilung

Oftersheim.Später Mittwochnachmittag. In der Kurpfalzhalle beginnt das Training für die Fördergruppe des Turn- und Sportvereins (TSV). Die 20 Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren turnen in der Gauliga. Der neue Sprungtisch steht. Der Barren wird von Spannseilen am Boden festgehalten. Der Schwebebalken wartet auf die Balanceübungen. Übungsleiterin Parinaz Makky, die gemeinsam mit Abteilungsleiterin

...