Oftersheim.Es waren nur ein paar Minuten, doch die reichten aus, um die Feuerwehr am Montagabend zu mehreren Einsätzen zu beordern. „Weil wir schon in der Nähe waren, haben wir die Lage schnell in den Griff gekriegt“, erklärte Kommandant Rüdiger Laser.

Seine Leute waren ja ohnehin in größerer Mannschaftsstärke auf den Rathaus-Vorplatz ausgerückt, um den Maibaum zu stellen. „Schon im Vorfeld haben wir die Wetterentwicklung beobachtet.“

Der erste Vorfall ereignete sich in der Eichendorffstraße. Hier brach ein größerer Ast ab und verfehlte um Haaresbreite eine Mutter mit ihrem Kind, berichtete Laser. Zum Glück seien die beiden nicht verletzt.