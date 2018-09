ABC-Schützen dürfen ein paar Tage länger ausschlafen

Oftersheim.Die Ferienzeit neigt sich dem Ende zu und bald beginnt an beiden Oftersheimer Schulen wieder der Unterricht.

Friedrich-Ebert-Grundschule: Für die Klassen 2 bis 4 beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, um 8.40 Uhr und endet nach der fünften Stunde um 12.20 Uhr.

Die Einschulungsfeier der künftigen Erstklässler findet am Freitag, 14. September, um 15.30 Uhr in der Kurpfalzhalle statt. Bereits am Dienstag, 11. September, treffen sich die Klassenlehrerinnen mit den Erstklässlereltern um 19.30 Uhr im Bürgersaal zum ersten Elternabend. Zu beiden Veranstaltungen haben die Erstklässler und ihre Eltern in den letzten Tagen bereits Einladungen von den Klassenlehrerinnen erhalten. Die Kernzeit- und Hortbetreuung findet ab Montag, 10. September, statt.

Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule: Die Klassen 2 bis 10 beginnen am Montag, 10. September, zur zweiten Stunde um 8.25 Uhr. Für die Klassen 2 bis 10 endet der Unterricht am ersten Schultag nach der fünften Stunde um 12.05 Uhr.

Die Schüler, die von Plankstadt mit dem Bus nach Oftersheim gefahren werden, können ihre individuellen Fahrzeiten ab Freitag, 7. September, dem Aushang am Eingang der Theodor-Heuss-Schule entnehmen.

Die ersten Klassen feiern ihre Einschulung am Freitag, 14. September, um 15.30 Uhr in der Karl-Frei-Halle. Unterrichtsbeginn ist Montag, 17. September, um 8.25 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.09.2018