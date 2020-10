Abenteuertag im Wald erleben

Oftersheim.Wer Lust hat, ein richtiger Waldsiedler zu werden, für den ist der Abenteuerspiel-Waldtag der Volkshochschule, der am Montag, 26. Oktober, von 9 bis 14.15 Uhr in Oftersheim stattfindet, das richtige Angebot. Angesprochen sind Kinder von sechs bis elf Jahren. Die Teilnehmer bauen Hütten, sie sammeln Baumaterial und Nahrung. Gleichzeitig müssen sie sich aber auch vor Wegelagerern in Acht nehmen.

„Wenn ihr bereit seid für ein Abenteuer, dann kommt mit“, heißt es in der Pressemitteilung. Mitzubringen sind Vesper und Getränk mitbringen sowie wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk. zg

