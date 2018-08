Abkühlung am Wasserbecken

Anzeige

Oftersheim.Über die anhaltende Hitze, die in diesem Sommer scheinbar nicht mehr aufhören will, stöhnen zurzeit viele Menschen. Und auch in der kommenden Woche kratzen die Temperaturen wieder an der 40-Grad-Marke, so heißt es in den Wetterprognosen.

Zahlreiche Tipps und Tricks kursieren, wie man die Situation erträglicher gestalten kann. An erster Stelle steht meist kaltes Wasser, das man sich als schnelle Abhilfe über die Arme laufenlassen soll.

Aus diesem Grund wollen wir in loser Folge die verschiedenen Brunnen in der Hardtgemeinde vorstellen, an denen das Wasser fließt – Ausnahmen werden die Regel bestätigen. In der Hoffnung, dass wenigstens die Lektüre ein bisschen Abkühlung verschafft.