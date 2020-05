Geschäftsleben

Kundenzahl geht massiv zurück

Die Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) – zu denen auch einige Objekte in Schwetzingen zählen – waren in den vergangenen Wochen geöffnet und für ihre Kunden da. Wer in der Stadt parken wollte, der hatte ausreichend Möglichkeiten. ...