Acht junge Experten freuen sich über ihre Preise

Oftersheim.Beim Museumstag des Heimat- und Kulturkreises, der seit über 30 Jahren stattfindet, gibt es immer auch ein Quiz für die jüngeren Besucher. Beim vergangenen Mal war nach der abgesperrten Scheune, nach alten Geldscheinen, einem Mühlespiel der Römer, nach Spargel, Flachs und Werkzeugen eines Schreiners gefragt worden. Natürlich lockten auch tolle Preise.

Die glücklichen Gewinner durften jetzt im Innenhof des Museums in der Mannheimer Straße beim Heimat- und Kulturkreis ihre Gewinne entgegennehmen. Dass regelmäßig so viele Kinder mitmachten, zeige die Attraktivität des Museumstag-Rätsels, sagte Bürgermeister Jens Geiß. Manche Kinder seien immer wieder mit viel Spaß dabei. Er freute sich, dass auch Preisträger aus umliegenden Gemeinden gewonnen haben. Die Hauptpreise waren Familienkarten für den Heidelberger Zoo, gestiftet von der Gemeinde und unbegrenzt gültig für jeweils zwei Erwachsene und bis zu vier Kindern oder Jugendlichen. Die Tickets gingen an Leonie, Michelle und Nick Hirning sowie an Carlotta und Friederike Keller.

Die Buchgutscheine für die Buchhandlung Kieser in Schwetzingen, gespendet vom Heimat- und Kulturkreis, bekamen Elisa und Sophia Schad, Jonas Lewin und Nico Heß. Das Vorstandsteam um den zweiten Vorsitzenden Helmut Spieß freute sich mit den Kindern.

Gratulation von Bürgermeister Geiß

Bürgermeister Jens Geiß gratulierte den jungen Gewinnern im Alter zwischen sieben und 14 Jahren. Es lohne sich immer, am zweiten und vierten Sonntag, wenn geöffnet ist, im Museum vorbeizuschauen, warb er für einen Besuch dort.

Hans-Peter Sturm lobte, dass alle Fragen gut gelöst worden seien, auch das tolle Museumspuzzle, bei dem Bilder einem Plan zugeordnet werden mussten. Genau 31 Teilnehmer hatten den Quiz-Laufzettel ausgefüllt. Letztes Jahr waren es nur 23 gewesen. Aus Oftersheim kamen insgesamt 27 Mädchen und Jungs. Jeweils ein Teilnehmer gab Plankstadt, Ketsch, Edingen und St. Leon-Rot als Heimatgemeinde an.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.07.2019