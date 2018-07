Action beim Kistenstapeln

Anzeige

Oftersheim.Es wird ein toller Tag, wenn am Samstag, 21. Juli, von 13 bis 17 Uhr hinterm Rathaus, an der Friedrich-Ebert-Schule und zur evangelischen Kirche hin der „Kinder- und Jugendtag“ stattfindet. Das Jugendreferat der Kommune lädt ein zu Spiel, Spaß, Musik und Mitmachaktionen. Jugendreferent Steffen Eisemann freut sich, dass nach vier Monaten Vorbereitung in Kooperation mit dem Jugendzentrum (Juz), dem Jugendgemeinderat, den Kindergärten und Schulen sowie einiger Institutionen ein abwechslungsreicher Spielparcours und ein großes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt werden konnten.

Eisemann lobt: „Es gibt hier derart viele engagierte Ehrenamtliche und Vereine, das ist richtig klasse.“ Für ihn selbst ist der 12. Kinder- und Jugendtag der erste, er ist erst seit Anfang dieses Jahres im Amt. Wie es abläuft, verrät er schon jetzt: „Um 13 Uhr ist auf der Bühne die Begrüßung mit Bürgermeister Jens Geiß, die Kindergärten (13.05 bis 13.25 Uhr) und Schulen (13.25 Uhr THS, 13.40 Uhr FES) führen Tänze und ein Überraschungsprogramm vor.“

Alles abstempeln lassen

Um 13.30 Uhr machen die Spielstationen auf und der Spaß beginnt. Dafür holt man sich am Bauwagen des Jugendgemeinderats den Laufzettel ab: „Das ist der erste Schritt, dann geht es los: 23 Spielstationen können besucht und sollten abgestempelt werden, damit man weiß, wo man schon war“, sagt Eisemann und erklärt, dass man den Zettel nach seiner spielerischen Rundreise dort wieder abgibt. „Einfach schauen und dorthin gehen, wo wenig los ist, damit man nicht lange warten muss“, ist sein Tipp, den Parcours zu meistern. Die Auswahl der Aktionen reicht von „Fußball-Minigolf“ und „Skilauf“ bis zu „Filz-Werkstatt“ und „Trampolin-Basketball“.