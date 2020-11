Adventseinkauf in Floristik-Werkstatt

Oftersheim.Zum ersten Mal seit Bestehen von „Ingeborg‘s Floristik- Werkstatt“ gibt es aufgrund der aktuellen Situation keine Adventsausstellung, keinen Winzerglühwein, keinen Prosecco, kein gemütliches Event. „Das tut uns unendlich leid“, sagt Inhaberin Ingeborg Keller. Aber es gibt bereits jetzt schon das gewohnte Sortiment an Adventskränzen, Gestecken, weihnachtlichen Dekorationen.

Und um die Situation etwas zu entzerren, hat das Fachgeschäft in der Luisenstraße 5 für die Tage vor dem ersten Advent zusätzliche Öffnungszeiten eingeführt. So besteht an den beiden Samstagen des 21. und 28. November von 8 bis 16 Uhr die Möglichkeit zum Einkaufen. Von Montag bis Freitag, 23. bis 27. November, ist dann immer von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet – natürlich stets unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln wegen Corona. ali

