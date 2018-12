Adventsfeier für ältere Mitbürger

Oftersheim.Die Gemeinde lädt ihre Mitbürger ab 70 Jahren am heutigen Mittwoch zur Senioren-Weihnachtsfeier in die Kurpfalzhalle ein. In besinnlicher Atmosphäre sollen die Besucher ab 14.30 Uhr einige schöne gemeinsame Stunden verbringen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Unterhalten werden die Senioren durch die Schüler der Theodor-Heuss-Schule. Und auch die Kinder der CC-Grün-Weiß-Garde haben ein Weihnachtsprogramm vorbereitet. Für die Verköstigung der Gäste sorgen die Frauen der beiden Kirchengemeinden. Den Fahrdienst für die gehbehinderten Mitbürger werden die Helfer des DRK-Ortsvereins übernehmen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.12.2018