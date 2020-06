Aktion findet statt – aber in anderer Form

Oftersheim.Wie lange das Coronavirus die Menschheit im Griff halten wird, weiß niemand. Die Gesunden aber stellt die Pandemie in eine zusätzliche Verantwortung: „Wir dürfen in unserem Engagement auf keinen Fall nachlassen. Denn der weltweite Hunger fällt ganz sicher nicht aus“, heißt es in einer Pressemitteilung der Koordinatoren des Hungermarschs, der in diesem Jahr ein „Tag der Solidarität“ sein wird.

Da in Oftersheim bis 31. August alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt wurden und die Zahl der Kirchenbesucher ohnehin schon begrenzt ist, schrumpft der „Tag der Solidarität“ auf einen schmalen Kern zusammen: einen Gottesdienst im Freien um 10.30 Uhr auf dem Hof der Friedrich-Ebert-Schule.

Wie Pfarrer Uwe Lüttinger und Organisator Paul Scherer in einem Gespräch erläuterten, wird es weder Märsche noch Radstrecken geben, auch kein Vortreffen zu gemeinsamer Stärkung. Schließlich müssen auch die Prozession zur Kirche und das Solidaritätsmahl ausfallen.

Pfarrer Lüttinger kann aber mit 100 Besuchern, die auf Stühlen im Abstand von zwei Metern sitzen müssen, Gottesdienst feiern. Da es dort keine Orgel gibt und auch das Singen verboten ist, wird Gabi Weissmann mit einer kleinen Gruppe die Feier musikalisch umrahmen. Sprecher der fünf beteiligten Kirchengemeinden Oftersheim, Brühl, Schwetzingen, Ketsch und Plankstadt werden in Fürbitten auf ihre Anliegen hinweisen. Spendenkörbchen stehen ebenfalls bereit. Auch in den anderen Gottesdiensten dieses Wochenendes wird für die Hungermarsch-Projekte gesammelt. „Das eigentliche Marschieren“, resümierte Paul Scherer, „fällt keinesfalls aus. Wir gehen zu gutherzigen Menschen und bitten sie um eine Spende.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020