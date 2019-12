Aktuell wie zur Entstehungszeit

Oftersheim.Das 100-jährige Bestehen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) –den Wohlfahrtsverband hat Marie Juchacz am 13. Dezember 1919 gegründet – nimmt die Awo zu Anlass für eine Ausstellung im Gewölberaum des Verwaltungsgebäudes in der Eichendorffstraße. Die Vernissage findet am Sonntag, 26. Januar 2020, um 11 Uhr statt und bildet den Abschluss des Jubiläumsjahres.

Die Awo-Ortsvereine aus Oftersheim, Schwetzingen, Plankstadt, Eppelheim, Hockenheim und Neulußheim bereiten die Ausstellung gemeinsam vor.

Die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror waren ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland trauriger Alltag. Dagegen galt es, mit praktischer Hilfe für die betroffenen Menschen anzukämpfen. Aus dieser Intention heraus erfolgte die Gründung der Awo. Damals wie heute galten und gelten dabei deren Grundwerte: Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit.

Diese Ziele wurden auch von vielen Künstlern unterstützt. Sie fühlten sich einer realistischen und gesellschaftlichen Kunst verpflichtet und stellten die Auseinandersetzung mit sozialen Fragen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Unter diesen ragen vor allem Käthe Kollwitz (1867 – 1945) und Heinrich Zille (1858 – 1929) heraus.

Erschreckend realistisch

Die Grafikerin, Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz zählt zu den bekanntesten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Mit ihren oft ernsten, teilweise erschreckend realistischen Lithografien, Radierungen, Kupferstichen, Holzschnitten und Plastiken entwickelte sie einen eigenständigen, Einflüsse von Expressionismus und Realismus integrierenden Kunststil. Der Grafiker, Maler und Fotograf Heinrich Rudolf Zille bevorzugte in seiner Kunst Themen aus dem Berliner Volksleben, das er ebenso lokalpatriotisch wie sozialkritisch darstellte.

Mehr denn je seien die Bilder von Käthe Kollwitz und Heinrich Zille auf vor Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen wie Kinderarmut, dem Ausgeschlossensein aus dem gesellschaftlichen Leben oder Kriegen und Fluchtbewegungen in der Welt von großer Aktualität.

Die Ausstellung, die von Professor Josef Walch zum 90-jährigen Bestehen der Arbeiterwohlfahrt zusammengestellt wurde und vor zehn Jahren in ähnlicher Form in Plankstadt zu sehen war, zeigt mehr als 50 Arbeiten aus dem Schaffen der beiden Künstler.

Josef Walch wird bei einer Vernissage in die Ausstellung einführen. Eine Kunst, die aufrüttelt, die bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt habe, Fragen der Kinderarmut, von Arbeitslosigkeit, Krieg und Frieden würden noch immer diskutiert, sagte der Kunstprofessor in seiner Rede vor zehn Jahren – und das gilt nach wie vor.

Musikalisch umrahmt wird die Ausstellungseröffnung mit Liedern von Charly Weibel. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. az/zg

