Der junge Mann aus Gambia, das Paradebeispiel für eine gelungene Integration – könnte man meinen. Ein Vorzeige-Migrant, mit dem sich die Politik schmücken will – sollte man meinen. Doch die Realität sieht anders aus. Der 20-Jährige ist akut von der Abschiebung bedroht. „Alagie schläft keine Nacht mehr und ist völlig in sich gekehrt“, erzählt Susanne Nett-Leiberich im Gespräch mit unserer Zeitung über die belastende Situation. Denn in einem ähnlich gelagerten Fall, das hat die Familie erfahren, wollte die Ausländerbehörde einen Flüchtling bereits in Abschiebehaft nehmen, noch bevor er überhaupt die Ablehnung seiner Ausbildungsduldung hatte.

„Er hat in seinem jungen Leben immer wieder die Erfahrung machen müssen, abgeschoben zu werden“, sorgt sich Mama Susanne um das Wohl ihres Schützlings und um dessen Zukunft. „Und auch wir finden keine Ruhe mehr.“ Während des Gesprächs mit unserer Zeitung klingelt ihr Handy, sie zuckt zusammen. Denn theoretisch kann Alagie jeden Tag in Abschiebehaft genommen werden, jeder Anruf, jedes Klingeln an der Haustür eine Hiobsbotschaft bedeuten.

Alles schien gut zu werden

Diese Unsicherheit glaubten die Leiberichs hinter sich gelassen zu haben. Zunächst schien sich alles zum Guten zu wenden. Alagie bekam durch einen Entscheid des Verwaltungsgerichtes die Aufenthaltsgestattung, der Startschuss für seine Lehre, die er mittlerweile erfolgreich im zweiten Lehrjahr absolviert. Die Ausbildung, dachte die Familie, schützt ihn erst einmal vor der Abschiebung. Sein Ausbilder Sven Minutoli und die Kollegen sind sehr zufrieden mit seinen Leistungen und bauen auf ihn. Alagies psychische Situation besserte sich während der vergangenen anderthalb Jahre zusehends, er konnte wieder lachen.

Kurz vor Weihnachten fand Alagies Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wegen des Asylantrags statt. „Trotz eines aktuellen psychiatrischen Gutachtens, das bescheinigt, dass man ihn nicht aus der Familie reißen kann, die ihn stabilisiert, wurde sein Asylantrag als ,offensichtlich unbegründet’ abgelehnt und auch keine Abschiebe-Hindernisse festgestellt. Man will nun unmittelbar aufenthaltsbeendende Maßnahmen ergreifen“, berichtet Susanne Nett-Leiberich. Die Anwältin der Familie reichte eine Klage gegen den Entscheid des BAMF und gleichzeitig einen Antrag auf Rechtsschutz ein, der aber nicht gewährt wurde. Die Klage gegen den Entscheid geht zwar weiter, aber Alagie ist nicht mehr vor Abschiebung geschützt. Derzeit läuft ein Antrag auf Ausbildungsduldung. Parallel dazu haben die Leiberichs in Alagie Camaras Namen eine Petition beim Landtag eingereicht.

„Es entsteht der Eindruck, dass es darum geht, möglichst hohe Abschiebe-Zahlen zu generieren. Hierfür greift man offenbar auf die Flüchtlinge zurück, derer man leicht habhaft werden kann, weil sie arbeiten, an einem festen Ort wohnen und alle behördlichen Auflagen erfüllen“, befürchtet die Familie. „Auf jene, die eine echte Bereicherung für unsere Gesellschaft darstellen, weil sie sich voll integrieren und tatsächlich als die Facharbeiter tätig sind, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Land holen wollte.“ Leiberichs kämpfen für Alagies Zukunft.

