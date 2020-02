Alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen

Oftersheim.Einstimmig haben die fünf Fraktionen des Gemeinderats die 483 Seiten starke Haushaltssatzung, die Kämmerin Sylvia Fassott-Schneider vorstellte, erlassen.

Michael Seidling (Freie Wähler): Er bedauert, dass sich „die sauer angesparte Rücklage“ in dem vorliegenden Plan nahezu halbiere. Und auch ein Blick auf die mittelfristige Planung verheiße nichts Gutes, denn frühestens im Jahr 2023 könne man mit einem ausgeglichenen Haushalt rechnen – sofern die heutigen Planzahlen eintreten. Doch trotz der sich mehrenden Warnsignale wie eine stagnierende Wirtschaft, Strukturwandel von Wirtschaftszweigen, Handelskonflikte der Großmächte und Auswirkungen des Brexits solle man nicht nur schwarz malen, sondern auch optimistisch in die Zukunft blicken.

Er lobte auch die hohen Ausgaben im investiven Bereich wie den Neubau für Feuerwehr und Rotes Kreuz, wie Straßen- und Kanalsanierungen oder wie die Umbaumaßnahmen an Schimper- und Theodor-Heuss-Schule, „die dazu beitragen, dass sich Oftersheim als lebendige und lebenswerte Gemeinde zeigt, die mit kommunalen Leistungen auf sehr hohem Niveau für alle Bürger aufwarten und zur allgemeinen Zufriedenheit beitragen kann“.

Seidling regte im Hinblick auf die abnehmenden Finanzmittel und die großen, unbedingt notwendigen Investitionen an, „sämtliche Posten sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite – ohne Denkverbote – zu diskutieren“.

Annette Dietl-Faude (CDU): Nach der Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen des Haushaltsentwurfs mahnte sie: „Anhand dieser Zahlen kann man erkennen, wohin die Reise geht, wenn wir nicht dringend effiziente Haushaltskonsolidierung betreiben.“ Investive Maßnahmen – beispielsweise im Bereich der Schulen, Kindergärten, der Straßenerneuerung oder des Kanalsystems – gehörten zu den Kernaufgaben der Gemeinde, die allerdings durch immer anspruchsvollere Vorgaben den Haushalt nachhaltig belasteten. Und im Zuge der Gemeinde- und Verkehrsentwicklung seien in Zukunft noch weitere Handlungsfelder gesetzt, „die ein hohes Maß an finanziellen Mitteln erfordern. Eben diese Themen machen unsere Gemeinde zukunftsfähig.“

Ihr Fazit: Es bleibe weder die Zeit noch das Geld, um darüber hinausgehende Mittel in Maßnahmen zu verwenden, die zwar wünschenswert, aber nicht realisierbar sind.

Die CDU-Fraktion habe in der Vergangenheit zwar immer wieder darauf gedrängt, die Personalkosten im Blick zu behalten. „Allerdings muss man auch feststellen, dass einige Aufgabengebiete zeitintensiver geworden sind.“ Deshalb regte sie eine regelmäßige Arbeitsplatzbeschreibung, -bewertung und deren Überprüfung an.

Patrick Schönenberg (Grüne): „Wir haben uns fraktionsübergreifend in der Vergangenheit über den Investitionsstau beschwert. Davon kann in diesem Haushalt nicht die Rede sein“, findet er. Die Ausgaben könne man bei Weitem nicht als überflüssig oder sogar als Luxus bezeichnen. Jedoch könne das auf Dauer natürlich so nicht weitergehen. „Wir setzen uns deshalb für die Bildung einer Haushaltskommision ein, die in den 483 Seiten nach Posten sucht, wo die Gemeinde zukünftig Kosten einsparen kann“, schlug er vor. Natürlich seien in dem Entwurf auch Ausgaben enthalten, die in den Augen der Grünen nicht nötig sind, sprach er das Bellamar an, und betonte: „Aber Politik lebt davon, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und darf.“

Und dann richtete er einen eindringlichen Appell an die Kollegen: „Wir müssen nicht die gleiche Meinung haben. Aber wenn wir den Rat verlassen, muss es möglich sein, auch bei der nächsten Faschingsfeier zu Helene Fischer gemeinsam eine Polonaise zu machen.“ Der Rat bilde mit seinen unterschiedlichen politischen Ansichten die Mitte der Gesellschaft – die bestehe aber nicht aus Kräften, die unsere Demokratie zerstören wollen. Daher mahnte er: „Für uns alle sollte gelten: Keinen Millimeter nach rechts!“

Jens Rüttinger (SPD): „Die Zeiten ändern sich und damit die Anforderungen an die Kommunen. Der Umwelt- und Klimaschutz wird auch in Oftersheim immer wichtiger und fordert uns finanziell“, zählte er in der Folge vom Rat genehmigte Haushaltsanträge der SPD in der Vergangenheit und in der Gegenwart auf – und bedauerte die abgelehnten.

Gleiches galt für das Ladensterben in der Ortsmitte („hier muss aber jeder selbst sein Handeln hinterfragen. Billig ist nur kurzfristig gut“). Aber auch der Gemeinderat müsse sich verstärkt Gedanken machen, wie man ortsansässige Unternehmen fördern könne. Weiterhin kam er auf den Ausbau des S-Bahn-Anschlusses in Bezug auf die Mobilität zu sprechen, aber auch auf den Wohnungsmangel in der Gemeinde, „der uns Sorge bereitet“. Er freute sich, „dass wir investieren wie kaum eine andere Gemeinde unserer Größenordnung und Oftersheim voranbringen“.

Bei aller Verschiedenheit der Fraktionen mahnte auch Jens Rüttinger „ein gutes und demokratisches Miteinander“ an, das es ermögliche, „dass das Ringen um die beste Lösung zumeist fair und freundschaftlich erfolgt. Lasst uns weiterhin einen demokratischen, fairen und freundschaftlichen Umgang pflegen, damit extreme Kräfte auch in Zukunft in Oftersheim keine Chance haben.“

Peter Pristl (FDP): „Egal, wie wir die vorliegenden Zahlen interpretieren – eines muss uns allen klar sein: Wir leben zurzeit deutlich über unsere Verhältnisse“, fasste er zusammen. Über die Ausgaben und Investitionen für 2020 ist bereits entschieden, eine Änderung oder eine Streichung ist nicht mehr möglich und auch nicht gewollt. Das gelte auch für die nächsten Jahren.

Stelle sich die Frage: Wo könne man einsparen oder wo könne man die Einnahmesituation verbessern? Man werde sich vielleicht von einigen Plänen trennen müssen oder sie zeitlich aufschieben. „Aus unserer Sicht erscheint ein weiteres Festhalten an einem teuren Verkehrskonzept einschließlich der daraus folgenden baulichen Maßnahmen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt fraglich“, nannte er ein Beispiel. Auch die Beschattung der Kinderspielplätze sollten wieder auf den Prüfstand.

Auf Einnahmenseite sei zu überlegen, ob der Deckungsgrad bei einigen kommunalen Leistungen nicht 100 Prozent erreichen sollte. Auch die Anhebung der Hebesätze bei Grundsteuer und Gewerbesteuer könne nicht tabu sein – selbst wenn das niemand wolle. „Wir schlagen vor, alle Leistungen der Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen. Dazu sollte ein Haushaltsausschuss gebildet werden“, ist die FDP einer Meinung mit den Grünen. az

Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.02.2020