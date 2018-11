Alles für die Orgel

Oftersheim.Der evangelische Kirchenchor initiiert in der Vorweihnachtszeit seine traditionelle und sehr beliebte Adventsaktion, den „Orgelfonds“. Hierfür findet ein kleiner Markt am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, im großen Gemeindesaal nach dem Gottesdienst statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Besucher werden hier mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnt: Herzhaftes wie Lachsbrötchen und Cervelat bieten die Organisatoren genauso an wie süße Raffinessen. Zum reichhaltigen Kuchenangebot werden Kaffee oder Tee in vorweihnachtlicher Atmosphäre kredenzt.

An den kleinen Verkaufsständen werden feine, selbst gekochte Marmeladen und Gelees in vielfältigen Geschmacksrichtungen angeboten. Auch köstliches Weihnachtsgebäck kann wieder erstanden werden sowie weihnachtlichen Bastelarbeiten, die ein neues Zuhause suchen.

Es gibt auch einen „weihnachtlichen Schnäppchenmarkt“, der im vergangenen Jahr viel Anklang fand: Hierfür wurden kleine Geschenke, liebevolle Mitbringsel und Weihnachtsdekoration zusammengestellt.

Restbetrag noch offen

Die Veranstalter des Adventsmarkts freuen sich sehr über regen Besuch, denn der Erlös dieser Aktion wird der Orgel zugutekommen, heißt es weiter. Es wurden bereits neue Tremulanten mit geräuschlos funktionierender Technik in das Instrument eingebaut. Da noch ein Restbetrag aus diesem Einbau offen steht, ist der diesjährige Erlös zu dessen Begleichung vorgesehen. An den anderen Adventssonntagen gibt es nach dem Gottesdienst am Ein-Welt-Stand selbst gemachte Marmelade und Gelee zu erwerben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018