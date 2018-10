„Alles ist in Fülle für uns da“

Oftersheim.Ein prächtiger Altar erwartete die Gottesdienstbesucher zum Erntedankfest in der evangelischen Kirche: geschmückt mit Gaben der Landwirte, Blumen aus Oftersheimer Gärten, dem Erntedankbrot der Bäckerei Schnabel. „Diese Gaben sind ein Spiegelbild dessen, was auf unseren Feldern wächst“, so Pfarrerin Esther Kraus. „Trotz des ausgebliebenen Regens ist doch alles da in Fülle. Es ist höchste Zeit, Gott dafür zu danken.“ Und als Antwort erklang aus mehr als hundertfünfzig Kehlen der Kehrvers: „Danket, danket, dem Herrn, denn er ist sehr freundlich, seine Güt‘ und Wahrheit währet ewiglich.“

Ohne schlechtes Gewissen

„Alles ist da. Und der Apostel Paulus sagt dazu: ‚Alles steht dir auch zu. Nichts ist zurückzuweisen. Alles darfst, ja sollst du genießen!’ – Was für ein Predigttext für das Erntedankfest“, führte die Predigerin aus. Endlich sagt nicht einer: „‚Dies darfst du nicht!’ und ‚Das darfst du nicht!’ Ohne schlechtes Gewissen darf ich essen und trinken, was ich will! Und so sollte die Erntedankpredigt auch ein Lob auf die Freiheit werden“, so Esther Kraus.

Doch schon die Nachrichten am Abend haben ihr diese Freiheit gründlich vermasselt: es gibt Gründe genug der Freiheit Grenzen zu setzen. Denn nicht nur ich soll gut und gesund leben, unsere Kinder und Kindeskinder genauso. Und wenn die Umwelt lebenswert bleiben soll, ist gerade nicht alles möglich. „Der Dank ist wie eine Landkarte für unsere Reise durch unser Leben. Er ist ein Schutz gegen den Egoismus: was ich aus Gottes Händen empfange, ist mir anvertraut, nicht dass ich es ‚verbrauche’, sondern hege und pflege allen zum ‚Gebrauch’.“ Am Ende des Gottesdienstes stellten sich die Kinder des Kindergottesdienstes zwischen die Erntedankgaben. „Auch und besonders für die Kinder haben wir heute Gott zu danken. Sie sind sein größtes Geschenk an uns: Früchte der Liebe. Sie sind unsere Zukunft!“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.10.2018