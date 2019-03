Alltag der Senioren erleichtern

Oftersheim.Entgegen des vom Bürger oftmals gefühlten politischen Stillstandes agieren die Gemeinderatskandidaten der CDU seit Monaten nach dem Motto: „... net schwätze – mache“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU Oftersheim. Nachdem die CDU-Liste sehr früh mit einem bunten Querschnitt der Bevölkerung besetzt war, ging es an die Arbeit.

Das gemeinsame Ziel bestehe darin, weitere Verbesserungen für das Leben in Oftersheim für alle Bürger zu erreichen. Konkret bedeute dies für die eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation durch mehrere Einzelmaßnahmen. Ein attraktives Umfeld für alle Generationen. Man denke hier insbesondere an die qualitative Verbesserung der außerschulischen Betreuungssituation, die Anliegen der Jugend, um mit dieser die Zukunft zu gestalten, Erleichterung des Alltags für Senioren und damit einhergehend die Situation des Einzelhandels und des Marktes.

Im Bereich Ökologie und Umwelt wolle man die Renaturierung von Leimbach und Landgraben im Rahmen der gemeindlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten aktiv mitgestalten, die Grünanlagen in der Gemeinde erhalten und aufwerten. Die Finanzlage der Gemeinde zukunftssicher begleiten, dies bedeute in der konkreten Situation keine Steuererhöhungen, sowie maßvolle Personalplanungen in der Verwaltung.

Die CDU freut sich, in den kommenden Wochen mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und die Projekte und Ziele anzupacken. zg

