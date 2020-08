Als der Landgraben zum ersten Mal seinen Lauf veränderte

Oftersheim.Landgraben und Leimbach sollen sich in einigen Jahren in einem Flussbett vereinigen – der Gewässerökologie zuliebe. In diesen Tagen beginnen erste geotechnische Erkundungen seitens des Regierungspräsidiums. Es ist nicht das erste Mal, dass der Lauf des Landgrabens verändert wird. Dies geschah bereits vor mehr als 250 Jahren, weiß Franz Volk in seiner Chronik „Oftersheim – ein Dorf und seine Geschichte“ aus dem Jahr 1968 zu berichten.

Wir befinden uns in den Jahren 1747 bis 1755. In jahrelangen Prozessen wurden vor dem Hofkammergericht Mannheim die Beschwerden der Gemeinden Nußloch, Leimen, St. Ilgen, Sandhausen, Kirchheim, Bruchhausen, Oftersheim und des Pleikartsförsterhofes geprüft und nach dem Recht gesucht.

Der Grund dafür: Nahezu das gesamte Oberamt Heidelberg also rebellierte gegen die Errichtung der ehemaligen Schwetzinger Schlossmühle zu Oftersheim, weil dadurch die natürlichen Wasserverhältnisse einer ganzen Landschaft verändert und bei Regenzeiten und Schneeschmelzen große Wasserschäden hervorgerufen wurden, so lautete der Vorwurf.

Die Ursache: Im Jahr 1747 beantragte der kurfürstliche Hofkammerrat Morfel, dass die Mühle bei den Schwetzinger Schlossgebäuden von Grund weg abgebrochen und an einem bequemeren Ort wieder angelegt werden sollte, weil ein Schlossflügel durch die davorstehende Mühle verdunkelt werde, „durch das Mahlwesen ein großer Tumult entstehe, ein sehr übler Geruch und eine ungesunde Feuchtigkeit von dem Vieh, das man zu halten pflegt, verursacht würde“, wird der Mitarbeiter des Hofes in Franz Volks Buch zitiert.

Beschwerden kamen schnell

Bereits im folgenden Jahr wurde mit dem Bau des Wehrs und der Mühlanlage in Oftersheim begonnen. Die Beschwerden ließen nicht lange auf sich warten. Schon 1749 legten der Zentgraf von Leimen und die Zentverwaltung sowie die Schultheißen der eingangs erwähnten Orte beim Kurfürsten Protest gegen den fortschreitenden Mühlbau ein. Man hatte die Hauptschwelle vom Wasserbett ohne Zuziehung von Sachverständigen seitens der Hofkammer und der umliegenden Orte vier Schuh hoch über das alte Terrain gelegt, so dass zu befürchten war, „wann diese Müll in standt zu mahlen komme, sich gewißlich ergeben werde, daß nicht nur der Bach über seinen bisherigen Lauf hoch angeschwellet, und dadurch der Lauf von denen sogenannten Land- und Schweinsgräben, welche zwei starke Stunden von oberhalb der Mühle herkommen und das Ab- und Sumpfwasser der erwähnten Orte führen, völlig ruinieret und unbrauchbar würden“, waren die Befürchtungen.

Die Klagen wurden von wasser- und mühlenbaukundigen Sachverständigen geprüft. Sie kamen zu dem Urteil, dass an den häufigen und langandauernden Überschwemmungen nicht die neuerrichtete Mühle, sondern hauptsächlich der Landgraben und zum geringen Teil der von Sandhausen herkommende Schweinsgraben schuld seien. Der Landgraben läge viel zu tief und könne das häufige Wildwasser bei starken Regenfällen, Gewittern oder schneller Schneeschmelze nicht mehr in den Bach abführen.

Es wurde der Vorschlag gemacht, den Landgraben zu verlängern und ihn unterhalb der Oftersheimer Mühle in den Bach zu leiten. Der Landgraben mündete damals etwa 1000 Meter oberhalb der Mühle in den Leimbach und der Schweinsgraben ungefähr 900 Meter oberhalb der Mühle.

Bedarf war ohnehin gedeckt

Zwei andere Sachverständige kamen im Jahr 1752 zu dem Urteil, dass es für die Menschen der am Leimbach und Landgraben anliegenden Dörfer besser gewesen wäre, hätte man die Oftersheimer Mühle niemals errichtet – zumal der Bedarf durch 15 Mahlmühlen in der Region gedeckt sei. Der Schaden durch Überschwemmungen sei viel größer als der Nutzen der Mühle.

Ein Vorschlag war, die Mühle wieder abzubrechen. Ein zweiter Vorschlag ging dahin, dass der Leimbach trockengelegt und sein Wasser beständig durch den Hardtbach zur Kraich geleitet würde. In das leere Bachbett sollten dann Schweinsgraben und Landgraben geleitet werden. So ging der Streit um die Wasserschäden die Jahre hin und her.

Im Jahr 1752 schließlich bekam der Ingenieur Capitain Pfister den Auftrag, einen Plan zur Entwässerung aufzustellen. Pfister führte den Landgraben bei der heutigen Schuh’schen Mühle bei Bruchhausen unter dem Leimbach hindurch, ließ kurz unterhalb dieser Mühle den Schweinsgraben münden und benutzte das jetzt trockene Bett des Schweinsgrabens zur Fortführung des Landgrabens, den er knapp unterhalb der Oftersheimer Mühle in den Bach führte.

Zugleich wurde der Bach, der in vielen Windungen von Oftersheim nach Schwetzingen führte, begradigt und der neue Bachlauf an der Schwetzinger Johannisbrücke in den alten eingeführt. Im Jahr 1755 wurde die Herrschaftsmühle zu Oftersheim dem Betrieb übergeben, und zur gleichen Zeit wurden der neue Bach und der neue Landgraben ausgehoben. zg/az

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.08.2020