Als Paulus einen Liebesbrief schrieb

Oftersheim.Den Titel „Sommerlicher Liebenbrief“ trägt der Regio-Gottesdienst, zu dem die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 2. September, 10 Uhr, in die Christuskirche einlädt. Es ist schon eine liebgewonnene Tradition, dass dieser Termin für eine gemeinsame Veranstaltung der umliegenden evangelischen Kirchengemeinden reserviert ist. Reihum betätigen sie sich abwechselnd als Gastgeber, zumeist ist an den anderen Orten dann kein separater Gottesdienst an diesem Tag.

In Oftersheim wird am kommenden Sonntag Altbischof Ulrich Fischer sprechen. Dem Motto „Sommerlicher Liebesbrief“ legt der Altbischof den Predigttext 1. Thessalonicher 1, Vers 2 bis 10 zugrunde. „Das ist der älteste Text des Neuen Testaments aus dem Jahr 48 nach Christus“, weiß der Theologe, „er ist rund 20 Jahre vor dem ältesten Evangelium entstanden.“

Was können wir übernehmen?

Man könne den Inhalt als eine Art Liebesbrief von Paulus an die Mitglieder seiner Lieblingsgemeinde Thessaloniki deuten. „Wir können uns fragen, was an der Gemeinde so herausragend war, dass der Apostel Paulus sie auf diese außergewöhnliche Art und Weise lobt. Und was wir als Maßstab davon für unsere heutige Kirche übernehmen können“, gibt Ulrich Fischer interessante Denkanstöße. „Der Text bringt die Wertschätzung und die Zuneigung von Paulus zu seiner Lieblingsgemeinde zum Ausdruck.“

Was macht diese Menschen so besonders, dass sie zum Vorbild für Gemeinden „nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet“ geworden ist, wie es in der Bibel heißt? Das müsse schon eine euphorische Stimmung gewesen sein, meint Fischer.

Kurze Haltbarkeit

Und ein weiterer Grund, diesen Text näher zu beleuchten, ist seine Überlebensdauer: „Fast 2000 Jahre ist der Text nun schon alt. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch gerne die Erinnerung anregen: Wann haben die Gottesdienst-Besucher den letzten handgeschriebenen Liebesbrief bekommen oder auch selbst einen verschickt?“, gibt Fischer zu bedenken. „In den Zeiten von Smartphones und Smileys ist die Haltbarkeit lieb gemeinter Zeilen ja nicht mehr so lange wie früher.“

Für die kirchenmusikalische Gestaltung des Regio-Gottesdienstes in der Christuskirche zeichnen die Posaunenchöre der umliegenden Gemeinden verantwortlich.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.08.2018