Alt-Ofdasche kriegt Farben

Oftersheim.Malaktionen für Kinder erleben in der gegenwärtigen Situation eine gewisse Konjunktur, geht es doch meist darum, die Mädchen und Jungen mangels Schul- und Vereinsaktivitäten irgendwie daheim kreativ zu beschäftigen, heißt es in einer Mitteilung von Hans-Peter Sturm im Namen des des Heimat- und Kulturkreises (HuKO), der sich in Anbetracht des abgesagten Museumstages am 1. Mai nun eine ähnliche „Malstunde für zu Hause“ ausgedacht hat.

Dabei gehe es jedoch keineswegs darum, auf diesen derzeit vielfach fahrenden „Ausmal-Zug“ aufzuspringen, denn die Idee dahinter sei als Bestandteil der alljährlichen Kinderaktivitäten schon längst fest in das Programm des Museumstages eingebunden gewesen. Unter dem Motto „Ofdasche in deinen Farben“ hätte der Arbeitskreis „Volkskunde und Brauchtum“ die jüngsten Besucher beim Museumstag dabei begleitet, Motive aus der Hardtgemeinde farbig zu gestalten.

Schönste Bilder werden prämiert

Dieses Angebot wird nun unter veränderten Bedingungen dennoch umgesetzt. Der Clou dabei: Die schönsten Bilder werden nicht nur veröffentlicht, sondern auch prämiert. Weil das beliebte Museumsquiz ebenfalls nicht stattfinden kann, werden für die kreativsten Arbeiten attraktive Preise mit Unterstützung der Gemeinde ausgesetzt wie zum Beispiel Eintrittskarten für bekannte Freizeiteinrichtungen in der Region. Das erste von möglichen zwei Ausmalbildern, die den Kindern auch einen besonderen Blick auf die Oftersheimer Vergangenheit ermöglichen sollen, wird auf der Vereinshomepage des Heimat- und Kulturkreises mit Erläuterung zum Ausdrucken veröffentlicht, ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde. Das Bild zeigt die Oftersheimer Ortsmitte um 1950 von der Mozartstraße aus gesehen.

In der Mitte ist die alte evangelische Kirche mit dem Haus Scheuermann davor zu sehen, am linken Bildrand das alte Schulhaus anstelle des heutigen Rathausvorplatzes. Das markante Gebäude rechts an der Ecke zur Mannheimer Straße ist das einstige Gasthaus „Zum Adler“. Die Wasserzapfstelle dort an der Mauer diente den Bauern zur Feldbewässerung.

Die kleinen Kunstwerke, die dabei entstehen – es geht nicht nur ums Ausmalen, sondern es können Personen, Tiere oder andere Motive hinzugefügt werden – können mit den zugehörigen Kontaktdaten der jungen Malkünstler versehen und in den Briefkasten geworfen werden – entweder bei der HuKO-Geschäftsstelle im Gemeinschaftshaus Mannheimer Straße 59 oder bei der Gemeindeverwaltung am Rathaus. Später wird es dann auch wie in jedem Jahr eine „richtige“ Siegerehrung geben – irgendwann, wenn die Zeiten dies wieder erlauben. zg

Info: Unter www.huko- oftersheim.de ist das Bild zum Ausdruck bereit.

