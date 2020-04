Altersspanne von neun bis 69 Jahren

Oftersheim.In Oftersheim sind zum Stichtag Donnerstag, 9. April, insgesamt 15 mit dem Coronavirus infizierte Personen bestätigt. Der erste Fall wurde am 27. Februar gemeldet, diese Person ist, wie mittlerweile acht weitere auch, bereits wieder genesen, so dass derzeit noch sechs Personen positiv auf das Virus getestet sind. Die Altersspanne reicht von neun bis 69 Jahren, wobei drei Personen davon unter 40 Jahre alt sind, die weiteren drei Personen sind 51, 52 und 69 Jahre alt.

Das Landratsamt meldet am Karfreitag in Altlußheim 6 bestätigte Fälle (davon 3 genesen), in Brühl 25 (13), in Eppelheim 25 (17), in Hockenheim 25 (19), in Ketsch 22 (14), in Neulußheim 8 (7), in Plankstadt 14 (9), in Reilingen 10 (1) und in Schwetzingen 50 (31). zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020