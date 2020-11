Altpapiersammlung muss entfallen

Oftersheim.Die katholische Kirchengemeinde hat kurzfristig erfahren, dass sie die geplante Altpapiersammlung am Samstag, 7. November, absagen muss. „Die neuen Corona-Vorgaben schränken solche Aktionen gravierend ein und machen sie praktisch undurchführbar. Hinzu kommt eine Baustelle in den Anliegerstraßen des Messplatzes, verkehrstechnisch ist die An- und Abfahrt massiv eingeschränkt. Der Sammelplatz selbst bietet kaum Raum zum Ausweichen für die Helfer“, so die Mitteilung. Die Gemeinde möchte sich entschuldigen, dass es keine Möglichkeit gibt, die Sammlung durchzuführen. Solange es Einschränkungen durch die Pandemie gibt, wird es keine Altpapiersammlung mehr geben. Ob sie danach wieder aufgenommen wird, kann noch nicht beantwortet werden. zg

