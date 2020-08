Altstimme hat’s ihm angetan

Oftersheim.„Eigentlich wollte Kurt Hettmannsperger nochmals den Ostergottesdienst musikalisch mitgestalten, um sich dann nach 62 Jahren aus der Aktivität des Posaunenchors Oftersheim-Schwetzingen zurückzuziehen. Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung“, schreibt Bernd Kappenstein in der Mitteilung über die Verabschiedung des Posaunenchor-Mitglieds.

Bei der traditionellen Zusammenkunft der Bläser kurz vor Ferienbeginn fand dann Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer als Leiter des Posaunenchors die richtigen Worte, um den begeisterten Trompetenspieler in den Bläserruhestand zu verabschieden.

Mit Kurt Hettmannsperger verlässt ein Urgestein den Posaunenchor. Nur wenige Bläser können auf so viele Jahre kirchenmusikalischen Wirkens zurückblicken, so Helmer. Kurz nach Gründung des Oftersheimer Posaunenchors im Jahre 1954, der sich zwischenzeitlich mit Schwetzingen vereinigt hat, trat der junge Kurt dem Chor bei und entdeckte seine Freude am Trompetenblasen.

Hohe Töne sind nicht seine Sache

Von Beginn an hatte es ihm der Alt (zweite Stimme) angetan. Die ganz hohen Töne waren nicht so ganz seine Sache. In unzähligen Gottesdiensten, Kurrendeblasen, Auftritten bei Weihnachtsmärkten, Kirchenbasaren, Konzerten und weiteren Veranstaltungen spielte Kurt Hettmannsperger immer treu und zuverlässig seine Altstimme und trug so zum harmonischen Klang des Posaunenchors bei.

„Zum Lob Gottes Singen und Musizieren ist meine Passion“, meint Hettmannsperger. „Es war eine sehr schöne Zeit“, erinnert er sich an die Anfänge. Der Posaunenchor wurde im Jahr 1954 von Pfarrer Richard Ding gegründet. Erster Dirigent war Philipp Kehder. Den Dirigentenstab übernahm später Sigrid Ruhm und nach weiteren zehn Jahren leitete dann Peter Nitzer den Chor über viele Jahre. Seit der Vereinigung der beiden Chöre Oftersheim und Schwetzingen leitet nach einer kurzen Ära von Simon Stephan dann Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer den Posaunenchor.

Erinnerung an sein Wirken

Zum Abschied von Kurt Hettmannsperger gab es unter anderem ein imposantes Foto mit allen Bläserkameraden, das künftig die Wohnung von Kurt Hettmannsperger zieren und den Musikruheständler an 62 Jahre seines musikalischen Wirkens erinnern wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020