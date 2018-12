Alufolie kommt nicht gut an

Ganz ehrlich: So schön es auch ist – Weihnachten ist stressig. Das fängt bei den Gedanken über die passenden Geschenke an und gipfelt im Versuch, diese schön und vor allem rechtzeitig einzupacken. Das mag vielen Spaß machen und Vorfreude aufs eigene Zerreißen des Papieres bringen – mir treibt es Schweißperlen auf die Stirn und sorgt für zusammengeklebte Finger.

Vor einigen Jahren machte ich es mir sehr einfach – die Zeit war eine Stunde vor der Bescherung auch schon knapp – und wickelte Bücher, CDs und Weinflaschen ganz praktisch in Alufolie ein. „Die funkelt doch so schön und erinnert an das glänzende Lametta am Weihnachtsbaum“, war mein Versuch, die getrübten Blicke beim Entdecken der Geschenke wieder glücklicher zu machen. Dass es auch rein praktische Gründe hatte, weil ich es natürlich damals versäumte, Klebeband zu kaufen, behielt ich an diesem Heiligabend aber für mich.

Damit es dieses Mal besser wird, habe ich mich rechtzeitig mit Klebeband, Schleifchen und Bändchen, Namenskarten und Süßigkeiten zur Verzierung eingedeckt. Mit einer großen Schere bewaffnet machte ich mich ans Werk, kämpfte mich drei Stunden durch Lagen bunten Geschenkpapiers, bastelte und verzierte wie ein Wilder – ohne Rücksicht auf zusammengeklebte Finger. Meine Frau musste mir dabei mit geschlossenen Augen zur Seite stehen und den Finger auf die Schleifen legen, schließlich durfte sie nicht sehen, was wir da gemeinsam für sie einpackten.

Jetzt hüpfen auf den verpackten Päckchen Weihnachtsmänner umher und Smileys lachen die Beschenkten an. Wenn die dann auch zurücklächeln, noch bevor sie den Inhalt der Verpackung sehen, habe ich meinen Dienst erfüllt. Und im kommenden Jahr mache ich’s noch besser. Dann beschenke ich mich, indem ich mir die die Geschenke nach dem Shoppen im Einzelhandel gleich vor Ort vom Einpackservice verzieren lassen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.12.2018