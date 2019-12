Am Ende teilen sie die Wärme

Oftersheim.Als die Kirchturmglocken von St. Kilian aufhörten, die Abendstunde um 18 Uhr einzuläuten, ertönte im stimmungsvoll beleuchteten Innenhof gegenüber ein sanfter Gong. Die Leiterin des katholischen St.-Kilian-Kindergartens, Eva Mähringer, begrüßte gewissermaßen als Hausherrin die Besucher zum neunten Türchen, den der „Lebendige Adventskalender“ der Hardtgemeinde bereithielt.

„Lasst uns heute einen schönen Abend verbringen, ein bisschen innehalten und abschalten vom Alltagsstress. Das kommt ja gerade in der Adventszeit oft zu kurz“, lud sie zum Beisammensein ein, das mit dem schönen Lied „Wünsche schicken wir wie Sterne zum Himmel hoch in weite Ferne“ begann.

Anschließend las Erzieherin Barbara Senn-Gieser „Eine Wintergeschichte“ von Max Bolliger vor. Der Autor lenkt in dieser berührenden Erzählung den Blick auf das Wesentliche der weihnachtlichen Botschaft: unterwegs sein, ankommen und verwandelt werden. Sie handelt von einem Mann, der ein Haus, einen Ochsen, eine Kuh, einen Esel und eine Schafherde besaß. „Der Junge, der die Schafe hütete, besaß einen kleinen Hund, einen Rock aus Wolle, einen Hirtenstab und eine Hirtenlampe“, heißt es weiter. „Auf der Erde lag Schnee. Es war kalt, und der Junge fror. Auch der Rock aus Wolle schützte ihn nicht.“

Das Junge darf nicht ins Haus

Der Junge bat den Mann, in dessen Haus kommen zu dürfen, um sich aufzuwärmen. Dieser Wunsch wurde ihm jedoch verwehrt. Die Begründung des Mannes: „Ich kann die Wärme nicht teilen. Das Holz ist teuer“, sagte er und ließ den Jungen in der Kälte stehen. Da sah der Junge einen großen Stern am Himmel. „Was ist das für ein Stern?“, dachte er. Er nahm seinen Hirtenstab, seine Hirtenlampe und machte sich auf den Weg. Nach und nach folgten ihm die Tiere. Als der Mann das bemerkte, machte er sich auf die Suche – und fand alle zusammen in einem Stall. Das brachte ihn zum Umdenken und dazu, die Wärme zu teilen.

Das war dann auch ein gutes Stichwort für Eva Mähringer, die die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Kilian einlud, ihre kleinen Lichtlein an den beiden Kerzen des großen Adventskranzes in der Mitte des Innenhofs zu entzünden.

Das gemeinsam gesungene Weihnachtslied „O Tannenbaum“ beendete ein wunderschönes Programm. Der Abend klang aus bei guten Gesprächen, mit Plätzchen, Glühwein und Kinderpunsch. az

