Am letzten Arbeitstag hatte er noch alle Hände voll zu tun

Oftersheim.27 Jahre lang hat Georg Fleischer pflichtbewusst seinen Dienst im Bauhof der Gemeinde versehen, jetzt tritt er seinen wohlverdienten Ruhestand an. Am Mittwoch hatte er seinen letzten Arbeitstag, am Dienstag davor noch mal alle Hände voll zu tun, weil der Winter begann, teilt die Verwaltung mit.

Corona-bedingt wurde Georg Fleischer direkt an seinem Arbeitsplatz von Bürgermeister Jens Geiß mit Geschenken verabschiedet. Der Rathauschef dankte ihm für sein Wirken: „Sie sind immer auf der Straße unterwegs und am Arbeiten, ohne Leute wie Sie wären wir arm dran. Sie gehören zu den helfenden Händen im Hintergrund, ohne Sie fehlt was.“ Er wünschte ihm einen Ruhestand, den er genießen könne und viel Gesundheit.

Dank an fleißigen Mitarbeiter

Auch Bauhofleiter Jochen Barisch dankte seinem fleißigen Mitarbeiter: „Wenn der Förster anruft und sagt, am Grünweg, drittes Quartier, hinter dem Gebüsch wurden Autoreifen entsorgt, dann weiß Georg, wo er sie findet.“ Er übergab ihm im Namen des Bauhofs einen Präsentkorb mit vielen Leckereien: „Du kannst ja jetzt ausschlafen und hast Zeit zum Frühstück.“ Das mit dem Ausschlafen sieht Georg Fleischer offenbar aber anders: „Ich stehe sowieso auf“, worauf der Bauhofleiter ihn einlud, einfach vorbeizukommen und weiterzuarbeiten. Aber das hat den angehenden Ruheständler nicht ganz überzeugt. Roland Munk vom Personalrat überreichte ebenfalls ein Präsent und wünschte ihm einen unruhigen Ruhestand. zg

