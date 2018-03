Am Rathausbrunnen leuchtet’s bald ganz bunt

Anzeige

Oftersheim.Der Brauch stammt ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz. In der Zeit vor Ostern wurden dort Dorfbrunnen mit bemalten Ostereiern und Grün als Osterbrunnen geschmückt. Welches die Gründe für diese Tradition waren, weiß man nicht mehr so genau. Der Ursprung des Brauchtums liegt wohl vor allem in der Bedeutung des Wassers als lebensspendendes Element.

Um der Wasserarmut zu begegnen, errichteten die Bewohner der Fränkischen Schweiz deshalb Brunnen und Zisternen. Dem Osterwasser wurde aber auch eine magische Wirkung nachgesagt. Zu Ostern machten sich die Frauen auf den Weg, um beim Dorfbrunnen Wasser zu holen. Für junge Mädchen galt, beim Holen des Osterwassers möglichst nicht gesehen zu werden, sonst würde das Wasser seine Wirkung verlieren.

Der Brauch des Brunnenschmückens hat sich seit den 1980er Jahren auch in weiten Teilen Süddeutschlands verbreitet. Seit fast 30 Jahren binden jedes Jahr vor Ostern die Frauen des Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“ im Heimat- und Kulturkreis die Osterkrone, die zwei Wochen vor Karfreitag auf den Brunnen vor dem Rathaus kommt. Gestern Nachmittag waren die Damen im Hof des Museums in der Mannheimer Straße 61 fleißig am Dekorieren.