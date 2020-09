Am Tag ein seltener Anblick

Oftersheim.Anmutig sitzt diese Schleiereule im Garten von unserer Leserin Hildegard Amend. Mit ihren schwarzen Augen blickt sie dabei direkt in die Kamera. Dass unsere Leserin die Eule bei Tag zu Gesicht bekommen hat, ist eine echte Seltenheit.

Schleiereulen sind nachtaktiv und daher am Tage nur an ihren Ruheplätzen oder am Brutplatz zu beobachten. Als Brutvogel kommt diese Eulenart übrigens in vielen Regionen der Welt vor. In Mitteleuropa ist sie häufig zu sehen, vor allem in baumarmen Siedlungsgebieten im Tiefland. Auffällig ist das herzförmige Gesicht des Vogels und – wie erwähnt – die kleinen, schwarzen Augen. / caz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.09.2020