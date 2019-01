Amboss hilft bei Arbeiten mit Metall

Oftersheim.Im Römermuseum in der Mannheimer Straße 59 sind Fundstücke einer „Villa rustica“, eines römischen Gutshofs, von Ausgrabungen auf den Hornungsäckern auf Oftersheimer Gemarkung in den 60er Jahren ausgestellt. Einige der Exponate der sehenswerten Schau stellen wir in loser Folge detailliert vor. An der Fundstelle wurden mehrere kleine Werkzeuge aus Eisen oder Knochen gefunden. Dazu zählt auch der „Kleine Amboss“.

Derartige Werkzeuge wurden in jedem Haushalt auf dem Land benötigt. Ihre Einsatzzwecke waren in der Landwirtschaft, für Reparaturen in Haus und Hof. Jedoch auch Leder wurde bearbeitet und Holz in verschiedene Formen gebracht. Der „Kleine Amboss“, auch Einsteckeisen genannt, diente wohl feinen Metalltriebarbeiten. Das „Treiben“ ist ein künstlerischer und industrieller Arbeitsprozess, bei dem Metalle geformt werden. Man kannte diese Technik bereits im Altertum. In meist kaltem Zustand werden die Metalle – auch Gold, Silber, Bronze – plastisch verformt. Kunstwerke entstanden, die unter anderem als Grabbeigaben erhalten sind.

Den Amboss kennt man auch aus dem Schmiedehandwerk, wo er, wie sein „kleiner Bruder“ in unserer Abbildung, als feste Unterlage bei der Metallbearbeitung genutzt wurde. Dabei konnte er formgebend sein oder das Metall durch Auflegen und Hämmern weiten, um beispielsweise Raum für eine einzuprägende Form zu geben. zesa

