An fünf Stationen bekennen sie Glauben

Oftersheim.So individuell und persönlich wie in diesem Jahr haben wahrscheinlich lange keine Jugendlichen mehr ihren Glauben bekräftigt. Jeder der 32 Konfirmanden hat mit seiner Familie am Samstag oder am Sonntag eine Einzelbetreuung durch das Pfarrteam mit Tobias Habicht, Sibylle Rolf und Sophia Leppert sowie dem Kirchengemeinderat bekommen. Geschuldet ist dieser Umstand und der verspätete Termin – normalerweise finden die Feiern ja im April und Mai statt – wenig überraschend der Pandemie. Wir haben die Zwillinge Nicolas und Sebastian Leiberich fotografisch begleitet. An fünf Stationen vorbei führte ihr Weg und der der Mitkonfirmanden. Eine Gruppe war samstags an der Reihe, die andere sonntags.

Der festliche Stationen-Gottesdienst hat mit einer Tauferinnerung im Park am Brunnen begonnen. „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.“ Mit diesem Wort aus Psalm 118 hieß der Kirchengemeinderat die Hauptpersonen und die Familien auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde in und rund um die Christuskirche willkommen.

Erinnerungen aus dem Unterricht

Weiter ging’s für die Gesellschaft zum großen Saal des Gemeindehauses. Dort war eine Ausstellung der Konfirmanden mit Erinnerungsstücken aus dem Unterricht und der gemeinsamen Zeit zu sehen. Behandelt wurden Themen wie der Ablauf des Gottesdienstes, die zehn Gebote, Nächstenliebe anhand der Diakonie und der Diakonischen Werke, das Abendmahl, die Taufe, das Glaubensbekenntnis, wie stelle ich mir Gott vor sowie Jesus Christus in der Bibel und als Lebensbegleiter.

Vier Themen hatten die Konfirmanden an dieser Stelle aufbereitet und sie gaben bei einem rund zehnminütigen Rundgang einen Einblick, was sie aus dem Konfi-Jahr mitnehmen – ein kleiner Ersatz für den sonst üblichen Gesprächsgottesdienst. Aber es gab den Jugendlichen immerhin die Gelegenheit, Rede und Antwort zu den Themen des Glaubens zu stehen.

Die Gebetsstation im kleinen Saal des Gemeindehauses war danach dran. Hier hatten die Familien und die Freunde die Möglichkeit, eigene Fürbitten für die Jugendlichen zu formulieren. Nach dem gemeinsamen Vater unser ermunterten die Pfarrer die Gäste, ihre guten Wünsche, die sie zuvor schriftlich aufnotieren sollten, in ein Glas zu den anderen Zetteln zu stecken, die die Mitkonfirmanden füreinander geschrieben haben. Der nächste Weg führte zum Kern der Feierlichkeiten ins Kircheninnere: der Konfirmation im klassischen Sinne. Die Segnungen führten im Wechsel Pfarrerin Sibylle Rolf, Pfarrer Tobias Habicht und Vikarin Sophia Leppart durch. Dabei wurden sie von je einem Mitglied des Kirchgemeinderates unterstützt. Zu Beginn der Konfi-Zeit haben die Jugendlichen eine Kerze gestaltet, die nun beim Konfirmationsakt und auf dem Lebensweg in Erinnerung an diesen Tag ein Begleiter sein soll. Nachdem die Jugendlichen ihr persönliches Exemplar an der Osterkerze, dem Sinnbild für Jesus Christus, entzündet und das Glaubensbekenntnis aufgesagt hatten, wurde Konfirmandenspruch, den sich jeder aussuchen durfte, gesprochen. Es folgte das Segenslied „Geh unter der Gnade“, das umständehalber vom Band gespielt wurde.

Schließlich ging’s noch zum Haupteingang der Kirche, wo die kontaktlose Überreichung der Konfirmationsgeschenke – Urkunden, Brief mit Predigtimpuls, Grußwort des Kirchengemeinderats Kreuz, Einladung zum Après-Konfi-Treffen mit Party und Kirchenübernachtung – erfolgte. Neben dem offiziellen Foto kam noch die Anregung, eine Videobotschaft für Freunde und Verwandte aufzunehmen, die nicht dabei sein konnten. az/zg

