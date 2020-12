Andacht statt Adventskalender

Oftersheim.Eine liebgewordene Tradition ist seit einigen Jahren der lebendige Adventskalender, den die katholische Kirchengemeinde initiiert. Dabei wurde jeden Tag im Dezember – bis Heiligabend – vor einem anderen Haus konfessionsübergreifend mit einer Geschichte, Gedichten und Liedern innegehalten, anschließend gab’s Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck von den jeweiligen Gastgebern.

Aber aufgrund der geltenden Bestimmungen musste in diesem Jahr umgeplant werden. Das Familiengottesdienst-Team war dennoch kreativ und hat sich eine besinnliche Alternative ausgedacht. An den Adventssonntagen findet der lebendige Adventskalender nun in Form einer kurzen Andacht um 18 Uhr in der Kirche St. Kilian statt, wobei die zulässige Höchstzahl von 54 Personen nicht überschritten werden darf. Jeder Sonntag wird von einer anderen Gruppe gestaltet. Am kommenden Sonntag sind die Pfadfinder an der Reihe, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Textimpulse liegen in der Kirche zur Mitnahme aus.

300 Kerzen für Besinnlichkeit

Zum ersten Advent waren der Kirchgarten und Eingang der Kirche adventlich illuminiert. Beim Eintreten wurden die Besucher vom Schein der über 300 Kerzen sofort in eine besinnliche Stimmung versetzt, die das Familiengottesdienst-Team gezaubert hat. Die inhaltliche Gestaltung übernahm die KFD mit einem Text über den „Weg nach Bethlehem“ und einer Legende vom kleinen Stern der Liebe. Gaby Weissmann an der Orgel und der Solistin Annette Hofacker haben die adventliche Lichterandacht musikalisch begleitet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.12.2020