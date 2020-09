Andre Baumann sorgt sich um die Zukunft des Hardtwalds

Oftersheim/Schwetzingen.Der Klimawandel setzt dem Schwetzinger Hardtwald wie kaum einem anderen Wald in Baden-Württemberg zu.

„Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft unseres Waldes“, sagt Dr. Andre Baumann, der für die Grünen im Wahlkreis Schwetzingen für den Landtag kandidiert. Gemeinsam mit dem Kreisverband Kurpfalz-Hardt von Bündnis 90/Die Grünen lädt Baumann am Samstag, 26. September, zu einer öffentlichen Radtour durch den Schwetzinger Hardtwald ein. Beginn ist um 10 Uhr. Treffpunkt ist die Radbrücke an der B 291, die von Walldorf nach Oftersheim führt.

„Es geht um den Zustand und die Zukunft des grünen Herzens unserer Heimat“, sagt Baumann. Die Schwetzinger Hardt zwischen Oftersheim, Reilingen, Schwetzingen, Hockenheim, Walldorf und Sandhausen ist größtenteils Staatswald, also im Eigentum des Landes. In der vergangenen Legislaturperiode entstand das regionale Waldschutzgebiet und Erholungswald „Schwetzinger Hardt“, das nach dem Nationalpark Schwarzwald das größte neu entstandene Waldschutzgebiet des Landes ist. Die lichten, parkartigen Dünenwälder, in die mosaikartig Sandmagerrasen eingestreut ist, sind Naturschätze von europäischer Bedeutung. „Dieser Wald ist auch unser wichtigstes Naherholungsgebiet, unsere grüne Lunge, er filtert und schützt unser Trinkwasser und kühlt unsere Luft. Außerdem wächst hier ein nachhaltiger Rohstoff: Holz“, sagt Baumann.

Der Zustand und die Zukunft des Schwetzinger Hardtwalds werden im Mittelpunkt der Exkursion stehen. Angesichts des landesweiten Waldsterbens sei Walderhaltung im Land eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre. Auch der drohenden Gefahr von Waldbränden müsse immer größere Beachtung geschenkt werden, so Baumann.

An der Radtour nimmt auch Forstdirektor Bernd Schneble teil, der seit Februar 2020 bei Forst BW für den Staatswald im Forstbezirk Hardtwald federführend verantwortlich ist und den Eigentümer vertritt, heißt es in der Meldung. zg

Info: Teilnehmer werden gebeten, sich unter Baumann.Andre@gmx.de anzumelden und eine Mund-Nase-Maske mitzubringen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020