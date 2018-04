Anzeige

Oftersheim.Der SPD-Ortsverein hat sich im Gespräch mit der Einrichtungsleitung des ASB-Pflegeheims über die Versorgung mit Heimplätzen in der Region informiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Gastgeberinnen – Peggy Naumann als Einrichtungsleiterin und die stellvertretende Pflegedienstleiterin Saskia Rappl – stellten die Kapazität und die aktuelle Belegung des Hauses vor. „Bei 74 Plätzen sind wir fast immer ausgebucht.“ Viele der Heimbewohner, erläuterte sie, kommen aus Schwetzingen, Oftersheim oder Plankstadt. In den anderen Fällen wohnen meistens die direkten Angehörigen in der Nähe. Der SPD-Ortsverein sieht die Rolle des Pflegheims als örtlichen Ausbilder positiv. Zehn Auszubildende gibt es derzeit im Pflegeheim am Bahnhof. „Für junge Menschen kann der Weg in den Pflegeberuf sehr attraktiv sein“, meint Vorstandsmitglied Matthias Agirdogan. Er wisse um die Herausforderungen im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen, nachdem er im Studium als ehrenamtlicher Helfer Schwerstbehinderte mitbetreut habe.

Peggy Naumann ergänzte, dass es wichtig sei, die Pflegekräfte angemessen zu entlohnen: „Wir zahlen nach Tarif.“ Alle waren sich einig, dass der Pflegeberuf eine höhere Anerkennung erhalten sollte. Der Träger des Hauses, der Arbeiter-Samariter-Bund, betreut auch die Senioren, die im Siegwald-Kehder-Haus leben. Peggy Naumann berichtete, dass etwa ein Drittel der anerkannten Pflegebedürftigen heutzutage in Heimen betreut werden, die anderen leben zu Hause und werden von Angehörigen oder von ambulanten Pflegediensten versorgt.