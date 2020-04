Angebote für jedes Alter gibt’s über soziale Medien

Oftersheim.Wie das Leben in der evangelischen Kirchengemeinde – beispielsweise mit Gottesdiensten – weitergeht, wird sich wohl im Laufe dieser und der kommenden Woche entscheiden, heißt es in eine Mitteilung aus dem Pfarramt.

„Wir hoffen sehr, dass die Einschränkungen etwas gelockert werden können und wir in aller Vorsicht im Mai zu Gottesdiensten wieder zusammenkommen dürfen. Dass wir neue und beflügelnde Erfahrungen machen dürfen – und zugleich in aller Vorsicht erst einmal tasten und probieren, was jetzt das Richtige ist“, schreibt Pfarrerin Sibylle Rolf.

Vorsicht bleibt oberstes Gebot

Zur Vorsicht gehöre es auch, dass die Kindergärten geschlossen bleiben, ebenso wie das Pfarramt, und dass es auch in den Schulen erst ganz langsam wieder mit der Normalität losgeht. „Wir werden es Sie wissen lassen, sobald es weitere Klarheit gibt“, verspricht die Pfarrerin. „Die Regelungen und Richtlinien unserer Landesregierung und unserer Landeskirche sind für uns vor Ort bindend.“

An dieser Stelle möchte Sibylle Rolf noch einige Hinweise zu den verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen übers Internet für alle Generationen geben:

Gottesdienste für Kinder: Für die jüngsten Christen stellen die Kindergottesdienst-Landesverbände in der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) auf einer gemeinsamen Plattform Kindergottesdienste online ein. Diese finden sich unter www.kirchemitkindern-digital.de

Angebote für Jugendliche: Für Jugendliche gibt es viele kreative Ideen quer durch ganz Baden unter dem #seibegleitet auf Facebook und Instagram und unter https://egj-baden. de/inhalte/seibegleitet.html

Anregungen: Unter https://www.ekiba.de/kirchebegleitet finden die Gläubigen viele Gottesdienste, zu jedem Sonntag ein geistliches Wort und Texte und Anregungen für zu Hause, damit man miteinander in Verbindung bleiben kann.

In Oftersheim: Jeden Samstag wird um 19 Uhr gesungen und musiziert – beginnend mit „Der Mond ist aufgegangen“ kamen in der vergangenen Woche noch „Die Gedanken sind frei“ und „Alle Vögel sind schon da“ dazu. „Singen Sie mit, auf dem Balkon, vor der Haustür oder wo immer Sie sind“, lädt die Pfarrerin zur Teilnahme ein.

Pfarramt: Nach wie vor bleibt das Pfarramt geschlossen. „Ratsuchende dürfen sich aber telefonisch gerne unter der Nummer 06202/5 48 48 oder per E-Mail: oftersheim@kbz. ekiba.de an uns wenden“, meint Sibylle Rolf. „Mein Kollege Pfarrer Tobias Habicht und ich sind erreichbar und hören den Anrufbeantworter täglich ab.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020