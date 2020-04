Angebranntes Essen führt zu Feuer

Angebranntes Essen führte zum Brand im Hardtwaldring. © Waldenburger

Oftersheim.Angebranntes Essen auf dem Herd war der Grund, weshalb die Feuerwehr am späten Freitagnachmittag zu einem Einsatz in ein siebenstöckiges Mehrfamilienhaus im Hardtwaldring gerufen wurde. Das teilte Feuerwehr-Kommandant Rüdiger Laser im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Die Wohnungsinhaberin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Brand brach im ersten Stock des Gebäudes aus, außer der Küche wurde die Wohnung nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Nachbarn alarmierten die Feuerwehr, die mit 17 Mitgliedern vor Ort war. Fünf Fahrzeuge, darunter das mit Drehleiter aus Schwetzingen sind angefahren – eine Vorsichtsmaßnahme, wenn es sich um so ein großes Haus handelt, wie Laser sagte.

Aufgrund der Corona-Situation waren die meisten Bewohner zu Hause und entsprechend angespannt. Sie konnten jedoch alle wieder in ihre unversehrten eigenen vier Wände zurückkehren, nachdem Entwarnung gegeben wurde. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020