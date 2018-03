Ankommen und austauschen

Anzeige

Oftersheim.Die Teestunde des Asylkreises wird seit einigen Wochen in der Awo-Cafeteria im Siegwald-Kehder-Haus ausgerichtet. Die Teilnehmer freuen sich, dass der Umzug von der Gemeinschaftsunterkunft „Zum Goldenen Hirschen“ in ein öffentliches Café stattgefunden hat.

An der Teestunde nehmen nicht nur Flüchtlinge der Unterkunft teil, sondern auch Menschen, die mittlerweile dezentral in einer Anschlussunterbringung wohnen. Einmal pro Woche kommen sie mit den Ehrenamtlichen bei Tee und Kuchen zusammen, um sich auszutauschen und miteinander in Kontakt zu bleiben.

Alle, die Lust haben, sich in gemütlicher Atmosphäre zu unterhalten und dabei Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern kennenzulernen, sind immer donnerstags um 15 Uhr zur Teestunde willkommen. zg